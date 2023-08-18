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        Diyarbakır´da çarpışan otomobillerden biri yandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:50
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        Diyarbakır´da çarpışan otomobillerden biri yandı
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        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da çarpışan iki otomobilden biri, motor kısmından alev alıp yandı. Yangın çevredekilerin yardımıyla büyümeden söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında araçlardan biri, motor kısmından alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, otomobildekiler tarafından çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yaşananlar o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-08-18 13:28:45

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