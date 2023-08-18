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        Ambulansa yol veren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:13
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        Ambulansa yol veren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da ambulansa yol veren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi, aynı ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi´nde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 21 ADV 156 plakalı motosiklet, ambulansa yol veren 34 GB 3758 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi yine aynı ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ

        2023-08-18 15:06:36

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