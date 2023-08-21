Palalı cinayetin şüphelisi: Kumara alıştırdığı için öldürdüm

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da pala ile Sadık İpek´i (57) öldürüp Basri H.´yi de (57) yaralayan Kadri Sonaçan (42) çıkarıldığı mahkemece, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sonaçan, ifadesinde İpek´in kendisini kumara alıştırdığını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Dicle Sokak´taki Merih Apartmanı´nda bulunan Diyarbakır Genç Müzisyenler Derneği´nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2´nci katındaki derneğe gelen Kadri Sonaçan, kendisine kapıyı açan Sadık İpek ve Basri H.´ye saldırdı. Bu sırada Basri H., bir odaya sığınarak kapıyı kapatıp, sandalye ile destek verdi. Sesler üzerine mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, bu sırada Kadri Sonaçan, balkona çıkarak elindeki Türk bayrağıyla bağırmaya başladı. İçeri giren ekipler, Sonaçan´ı gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde Sadık İpek´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Basri H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Sadık İpek´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Basri H. İse tedavisinin ardından taburcu edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürülen Kadri Sonaçan, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadede Sadık İpek´in kendisini kumara alıştırdığını ve olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini öne süren Sonaçan, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-21 13:28:15