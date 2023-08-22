Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü, yoğun bakımda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü, yoğun bakımda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)BİTLİS'te beyin kanaması geçirip, askeri helikopter ile Diyarbakır'a sevk edilen Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

        Bitlis'te dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Kazım Kaman, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman'a, burada ilk müdahalesi yapıldı. Kaman, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için hastane bahçesine inen askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaman'ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

        2023-08-22 11:52:47

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kavurucu sıcak kuşları da vurdu; tüyleri bile yetersiz kalıyor
        Kavurucu sıcak kuşları da vurdu; tüyleri bile yetersiz kalıyor
        Diyarbakır'da aranan firari 3 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da aranan firari 3 hükümlü yakalandı
        Beyin kanaması geçiren Bitlis POMEM Müdürü Kaman'ın Diyarbakır'da tedavisi...
        Beyin kanaması geçiren Bitlis POMEM Müdürü Kaman'ın Diyarbakır'da tedavisi...
        Diyarbakırlı 77 yaşındaki berber, 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır h...
        Diyarbakırlı 77 yaşındaki berber, 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır h...
        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
        Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı
        Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı