Diyarbakır'daki silahlı kavgada Suriyeli Hıdır, öldü

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Suriye uyruklu Nasri El Hıdır (35), yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hıdır'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Mahalle arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Suriye uyruklu Nasri El Hıdır vurulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasri El Hıdır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerini yaya ve araç geçişine kapatırken, yapılan incelemede boş kovanlar bulundu. Suriye uyruklu Nasri El Hıdır'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKGıyasettin TETİK

2023-08-24 00:25:38