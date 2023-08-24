Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kavgada 17 şüpheli adliyede (2)
4 TUTUKLAMA
Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında barış yemeğinde çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5'i adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı. Hastanede bulunan 9 şüphelinin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. (DHA)Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-08-24 00:31:05