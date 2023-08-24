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        DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 01:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:18
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        DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)
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        4 TUTUKLAMADiyarbakır'da husumetli iki aile arasında barış yemeğinde çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5'i adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı. Hastanede bulunan 9 şüphelinin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. (DHA)-BİLGİ İÇİN.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-24 01:17:09

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