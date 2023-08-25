Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Eşini ve çocuğunu darbedip rehin alan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini ve çocuğunu darbedip rehin alan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da eşi S.T. ile 2 yaşındaki oğlunu darbedip, rehin aldıktan sonra balkona çıkıp ateş açan, polisin ikna çabası sonucu teslim olan Mesut T., tutuklandı.

        Olay, 23 Ağustos günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi´nde meydana geldi. Mesut T. İle eşi S.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mesut T. eşi S.T. ile 2 yaşındaki oğlunu darbetti. Sesleri duyan komşular, kapıya gelince Mesut T. eşini ve oğlunu rehin alarak balkona çıkıp, tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler, Mesut T.´yi ikna etmek için binaya girdi. Yapılan görüşmelerin ardından Mesut T. silahıyla birlikte teslim oldu. S.T. ve 2 yaşındaki oğlu hazır bekletilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mesut T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-08-25 11:36:44

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır´da orman yangını
        Diyarbakır´da orman yangını
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda stant açtı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda stant açtı
        Diyarbakır'da ekipler toplu tüketim alanlarına yönelik denetimlerini artırd...
        Diyarbakır'da ekipler toplu tüketim alanlarına yönelik denetimlerini artırd...
        Diyarbakır'da refüj ve kavşaklar oya ağaçları ile renklendi
        Diyarbakır'da refüj ve kavşaklar oya ağaçları ile renklendi
        Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi
        Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi