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        Hafif ticari aracın çarptığı hala- yeğen yaralandı; kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:57
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        Hafif ticari aracın çarptığı hala- yeğen yaralandı; kaza kamerada
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mülkiye Arı ile yeğeni Delal Deniz Can'a (4) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mülkiye Arı ile yeğeni Delal Deniz Can'a, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Arı ve Can yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mülkiye Arı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-25 15:55:08

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