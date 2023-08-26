Genç kadının telefonunu çalan 4 şüpheli, yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da takip ettikleri genç kadının konuşurken cep telefonunu alıp kaçan, kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Kapkaç anı ise KGYS ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yolda yürüyen genç kadını takip eden 4 kişiden biri, konuştuğu telefonu alıp kaçtı. Genç kadın, şüphelilerin peşinden koştu, ancak yakalayamadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri ve Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGSY) kameralarının kayıtlarını inceledi, kadının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, şüphelilerin E.S. (18), İ.H.Y.(18), A.K. (18) ve R.Y. (18) olduğunu belirledi.

Olayın ardından kıyafet değiştiren 4 şüpheli, aynı gün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi´ne geldi. Burada yaya devriye görevi yürüten çarşı mahalle bekçileri şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu. Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kadının da teşhis ettiği şüphelilerden 1´i savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1´i ev hapsiyle cezalandırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-08-26 12:09:09