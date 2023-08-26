Rögarda 2 gündür mahsur kalan kedi, kurtarıldı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde 2 gündür rögarda mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde yeni yerleşim yeri olan alandaki rögara yavru kedi düştü. Hayvanseverler kurtaramadıkları kediyi 2 gün boyunca mama ile besledi, su verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapalı rögarı açarak kediye ulaşmaya çalıştı. Ancak rögarın eğimli olması nedeniyle kedi kurtarılamadı. Bu sırada hayvansever Şilan Koyuncu ve Kadir Aydoğmuş kapan alarak itfaiye ekiplerine verdi. İple bağlanan kapan 5 metrelik alana indirildi. Kedi, içerisine girince kapan kilitlendi. Yukarı çekilen kediye mama ve su verildi. Yavru kedi, daha sonra hayvanseverler tarafından sahiplendirildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-26 12:59:40