Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişiye ilk müdahaleyi bölgede bulunan Yunus polisleri yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri Sokak´ta meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil, çarpıştı. Kaza yerinde tedbiren uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı motosikletli Yunus timleri 4 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Polislerin bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2´si ağır 4 yaralı, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-26 19:30:31