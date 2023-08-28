Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da örtü yangını 5 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da örtü yangını 5 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Diyarbakır Büyükşehir, Hazro, Kocaköy ve Lice belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı ve 3 arazözle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-28 19:30:42

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Diyarbakır'da özel bireylere yüzme eğitimi veriliyor
        Diyarbakır'da özel bireylere yüzme eğitimi veriliyor
        Bağlar Belediyesinden bebekli ailelere destek ziyareti
        Bağlar Belediyesinden bebekli ailelere destek ziyareti
        Diyarbakır'da kuru peyzaj uygulaması yaygınlaşıyor
        Diyarbakır'da kuru peyzaj uygulaması yaygınlaşıyor
        Yerleşik yaşamın izlerini barındıran Çayönü Höyüğünde 5 sandık mezar daha b...
        Yerleşik yaşamın izlerini barındıran Çayönü Höyüğünde 5 sandık mezar daha b...
        DÜ'de özel yetenek sınavları yapıldı
        DÜ'de özel yetenek sınavları yapıldı