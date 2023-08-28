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        Diyarbakır'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:49
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        Diyarbakır'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, deprem sonrası boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Diyarbakır´da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan Kayapınar ilçesi Peyaz Mahallesi 227´nci sokaktaki 7 katlı MAF-1 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, kentte yıkılması gereken 5 bin 459 ağır hasarlı binadan bugüne kadar 2 bin 738 binanın yıkımının tamamlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

        2023-08-28 20:47:51

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