Diyarbakır'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, deprem sonrası boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır´da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan Kayapınar ilçesi Peyaz Mahallesi 227´nci sokaktaki 7 katlı MAF-1 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, kentte yıkılması gereken 5 bin 459 ağır hasarlı binadan bugüne kadar 2 bin 738 binanın yıkımının tamamlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2023-08-28 20:47:51