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        Maganda kurşunuyla başından yaralanan Sultan, hayati tehlikeyi atlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:27
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        Maganda kurşunuyla başından yaralanan Sultan, hayati tehlikeyi atlattı
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evinde otururken, sokaktan geçen otomobilden rastgele edilen ateşle yaralanan Sultan O.'nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.

        Olay, dün gece, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş edildi. Bu sırada müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delip giren 2 kurşundan 1'i isabet etti. Sultan O. çığlıkla annesinin bulunduğu odaya geçip, başının yandığını söyledi. Kanlar içindeki kızının başını kontrol eden anne, saçları eline gelince dışarı çıkıp komşulardan yardım istedi. Sultan O. taksiyle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Sultan O.'ya isabet eden kurşunun kafa derisini kaldırıp, 5 santimetrelik yara oluşturduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olan Sultan O.'nun, çekilecek MR'ının ardından ameliyata alınıp alınmayacağı kararlaştırılacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tabancanın ateşlendiği otomobil ve içindeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-30 13:25:24

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