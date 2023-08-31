Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu (4)

ESKİ BAKAN ARZU'YA CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi´ndeki sıcak su havuzunda kalp krizi geçirerek cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova'da yapılan işlemlerin ardından İstanbul'a, buradan da Diyarbakır Havalimanı'na uçakla getirildi. Havalimanı girişinde tören mangası tarafından alınan Arzu'nun naaşı Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze işlemlerinin ardından Arzu'nun naaşı katafalka alındı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törene Vali Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski milletvekillerinden Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Abdurrahman Kurt, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Arzu'nun naaşı omuzlanarak cenaze arabasına konuldu. Arzu'nun cenazesi Çınar ilçesindeki kırsal İkizoluk Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında defnedilecek. (DHA)Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKGıyasettin TETİK

2023-08-31 00:14:06