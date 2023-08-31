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        ESKİ BAKAN KUTBETTİN ARZU, HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU (4)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 00:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:21
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        ESKİ BAKAN KUTBETTİN ARZU, HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU (4)  
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        ESKİ BAKAN ARZU'YA CENAZE TÖRENİ YAPILDIYalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi´ndeki sıcak su havuzunda kalp krizi geçirerek cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova'da yapılan işlemlerin ardından İstanbul'a, buradan da Diyarbakır Havalimanı'na uçakla getirildi. Havalimanı girişinde tören mangası tarafından alınan Arzu'nun naaşı Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze işlemlerinin ardından Arzu'nun naaşı katafalka alındı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törene Vali Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski milletvekillerinden Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Abdurrahman Kurt, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Arzu'nun naaşı omuzlanarak cenaze arabasına konuldu. Arzu'nun cenazesi Çınar ilçesindeki kırsal İkizoluk Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında defnedilecek. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Havaalanında bekleyen yakınları

        Tören mangasının cenazeyi alması

        Cenazenin araca bırakılması

        Cenaze namazı

        Cenazenin götürülmesi

        Genel ve DetayHaberKamera:Burak EMEK,Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-08-31 00:20:07

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