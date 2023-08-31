Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda döven 5 tefeci, tutuklandı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 5 tefeci, kendilerine olan borcu ödemediklerini iddia ettikleri O.S. ile E.N.'yi götürdükleri ormanda dövüp, kaçtı. 2 kişi, kendi imkanları ile hastaneye ulaşırken; 5 şüpheli, 52 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Ağustos'ta Silvan kara yolu üzerindeki ormanda meydana geldi. 5 tefeci, borç verdikleri O.S. ile E.N.'den alacaklarını istedi. Olumsuz yanıt alan tefeciler, bunun üzerine O.S. ve E.N.'yi 2 farklı otomobille ormana götürdü. Tefeciler, O.S. ile E.N.'yi burada öldüresiye dövdü. 5 şüpheli, daha sonra O.S. ile E.N.'yi ormanda bırakıp, kaçtı. Daha sonra darbedilen 2 kişi, kendi imkanları ile ormandan çıkıp, hastaneye gitti. O.S. ve E.N. tedavi altına alınırken, durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. ile E.N.'nin ifadelerini aldı.

52 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Çalışma başlatan polis, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. 22 farklı açıyı tespit eden ekipler, 52 saatlik kamera görüntüsü elde etti. Uzman ekipçe izlenen görüntülerin ardından önce otomobiller, daha sonra içerisindeki şüpheliler C.Y., M.Ç., Ö.D., H.S., ve A.Ş. tespit edildi. Polis, şüphelileri, eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Otomobillerde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklanırken, O.S. ile E.N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-31 11:07:46