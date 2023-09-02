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        Kahramanmaraş'ta gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:45 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:46
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        Kahramanmaraş'ta gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık (2)
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        DİYARBAKIR, BİNGÖL, ELAZIĞ, BATMAN VE TUNCELİ´DEN DE GÖRÜLDÜ

        Kahramanmaraş semalarında görülen yeşil renkli bir cisim, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde de görüldü. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık huzmesi, heyecan yarattı. Yaşananlar sosyal medyada gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirilirken, o anlar da Diyarbakır'dan cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. 

        Akşam saatlerinde yurdun Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Batman ve Tunceli´de gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi, heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü, ışık huzmesi ile bir anda aydınlandı. Birçok kişi, yaşananların gök taşı düşmesi olarak nitelendirerek, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Diyarbakır´da da görüntülenen o anlar, cep telefonu kameraları ve güvenlik kameralarına yansıdı.(DHA)İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

        2023-09-02 22:44:35

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