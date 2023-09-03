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        Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek, eski Bakan Kutbettin Arzu'nun taziyesi için Diyarbakır'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:50 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:51
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        Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek, eski Bakan Kutbettin Arzu'nun taziyesi için Diyarbakır'da
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        Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun Diyarbakır'daki taziyesine katıldı.

        TBMM'de 23'üncü dönem milletvekilli ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, 30 Ağustos´ta tatilini geçirmek için gittiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arzu´nun cenazesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı İkizoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Bakan Kutbettin Arzu için Odabaşı Bal Camii´nde kurulan taziyeye katılmak üzere Diyarbakır´a gelerek, ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Taziye ziyaretine Vali Ali İhsan Su ile AK Parti milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ

        2023-09-03 00:49:39

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