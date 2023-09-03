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        Ailesiyle kavga edenleri ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:55
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        Ailesiyle kavga edenleri ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti
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        Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´a, görev yaptığı Elazığ'dan izinli olarak gelen polis memuru Veysel Egin (35), Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi´nde yaşayan ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken, pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı. 

        Elazığ´da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır´ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi´ne geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, karşı aileden K.D.´nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Egin´in cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Polis memuru Veysel Egin´in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi´nde toprağa verilecek. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-09-03 12:53:41

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