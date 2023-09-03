Otomobil ile kamyonun çarptığı Hüseyin öldü; 2 sürücü gözaltında
Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR-Elazığ kara yolunda yolun karşısına geçen Hüseyin Çimen'e (26), peş peşe 2 araç çarptı. Çimen hayatını kaybetti, 2 sürücü gözaltına alındı.
Kaza, öğleden sonra DiyarbakırElazığ kara yolu Çimenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Hüseyin Çimen'e, N.A yönetimindeki 34 UV 5688 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çimen'e, daha sonra aynı yönde seyreden K.O. yönetimdeki 06 DFG 762 plakalı kamyon çarptı. Çimen hayatını kaybetti, 2 sürücü gözaltına alındı. N.A. ile K.O.'nun işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-09-03 15:15:50