Kavgayı ayırırken vurulan polis toprağa verildi, 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Elazığ'da görev yapan polis memuru Veysel Egin, 3 gün izin alıp 2 Eylül'de, memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'ne geldi. Dün sabah ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, Egin, karşı aileden K.D.'nin ateşlediği pompalı tüfekle yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi olan Egin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Egin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Egin'in cenazesi, adli tıpta yapılan otopsinin ardından Kuyular Mahallesi'ndeki törenin ardından toprağa verildi.