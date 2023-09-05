Diyarbakır´da `muska sırası´ ile gündeme gelen `şeyh´in avukatından açıklama
DİYARBAKIR´da,etrafıgüvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak 250 TL ya da 500 TL ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.´nın avukatı Ali Çimen, müvekkilinin kendini şeyh olarak tanıtmasına gerek olmadığını belirterek, "Zaten kendisi Kadiri şeyhidir. Oraya gelen kişilere iyi geldiğine inandığı bir ayeti söyler. Sıra yönünden tartışmalar olduğu için belki bir fiş verilmiştir, sırayı belirtmek açısından. Çocuğun boynuna orada muska takma olayı da gerçekleşmez. Bir menfaat temini yok" dedi.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu iddia edilen kalabalık, basın mensupları tarafından görüntülendi. Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenlerin kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenlerin ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödediği, A.A.´nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu öne sürüldü. Ayrıca A.A.'nın akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., 1 Eylül´de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül´de adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.´yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.
`PARA KARŞILIĞINDA MUSKA YAPACAK NİTELİKTE BİRİ DEĞİLDİR´