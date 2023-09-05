Diyarbakır´da `muska sırası´ ile gündeme gelen `şeyh´in avukatından açıklama DİYARBAKIR´da,etrafıgüvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak 250 TL ya da 500 TL ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.´nın avukatı Ali Çimen, müvekkilinin kendini şeyh olarak tanıtmasına gerek olmadığını belirterek, "Zaten kendisi Kadiri şeyhidir. Oraya gelen kişilere iyi geldiğine inandığı bir ayeti söyler. Sıra yönünden tartışmalar olduğu için belki bir fiş verilmiştir, sırayı belirtmek açısından. Çocuğun boynuna orada muska takma olayı da gerçekleşmez. Bir menfaat temini yok" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:04 facebook

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