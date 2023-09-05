Diyarbakır'da 'zam' talepleri reddedilen bazı şehirlerarası otobüs şoförleri iş bıraktı DİYARBAKIRŞehirlerarasıOtobüs Terminali'nde farklı firmalarda çalışan 150 otobüs şoförü, sefer başına aldıkları 1500 TL'nin 2 bin 400 TL'ye artırılması talebinin reddedilmesi üzerine iş bırakma kararı aldı. Şoförlere bazı muavinler de destek verdi, hükümetin mazotta ÖTV indirimine gitmesi çağrısında bulunuldu.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmelerinde bir araya gelen ve farklı otobüs firmalarında görevli 150 şoför, zam taleplerini firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkililerinin yaptığı toplantıdan zam kararı çıkmayınca şoförler iş bırakma kararı aldı. Şoförler terminalde toplanarak basın açıklaması yaptı. Şoförler adına konuşan İdris Hocaoğlu, zam taleplerinin karşılık görmemesinin çok üzücü olduğunu belirterek, zor durumda olan sektörün varlığını sürdürmesi için hükümetin mazotta ÖTV indirimine gitmesi çağrısında bulundu.

'TALEBİMİZ SEFER BAŞINA 2 BİN 400 TL'