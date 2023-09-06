Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı: 2 yaralı

        DİYARBAKIR'da,düğün salonunagirerken silahlı saldırıya uğrayan damat A.E.'ye (20) 8 kurşun isabet etti, 10 yaşındaki E.K. da seken kurşunla bacağından yaralandı. Şüpheli S.E. kaçarken, A.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat A.E., gelin ile birlikte salona girdiği sırada şüpheli S.E., belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. da seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaral...
        Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaral...
        Diyarbakır'da minibüs ile traktör çarpıştı, 15 yaralı
        Diyarbakır'da minibüs ile traktör çarpıştı, 15 yaralı
        Diyarbakır'da 'zam' talepleri reddedilen bazı şehirlerarası otobüs şoförler...
        Diyarbakır'da 'zam' talepleri reddedilen bazı şehirlerarası otobüs şoförler...
        Diyarbakır'da süs havuzunda yüzen çocuklar yarı olimpik havuza götürüldü
        Diyarbakır'da süs havuzunda yüzen çocuklar yarı olimpik havuza götürüldü
        Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk, 15 yaralı
        Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk, 15 yaralı
        Diyarbakır Cezaevi tanıklarının müze sürecine müdahil olma talebini yineled...
        Diyarbakır Cezaevi tanıklarının müze sürecine müdahil olma talebini yineled...