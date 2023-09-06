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        Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı: 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 01:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:50
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        Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı: 2 yaralı (2)
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        NOT:İlkhaberde S.E. olarak belirtilen saldırganın Selahattin Aktaş olduğu saptandı. Düzeltilmesi rica olunur. SALDIRI ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Diyarbakır´da düğün salonunda damat A.E.'nin (23) silahlı saldırıya uğradığı olayın cep telefonu görüntüsü ile iş yerinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damat ve gelin fotoğraf çekildiği sırada arkalarından gelen Selahattin Aktaş'ın tabancayı art arda ateşlediği görüldü. Kurşunların isabet ettiği damat A.E. yere yığılırken, bu sırada salonda bulunan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Olayda seken kurşunlarından birinin isabet ettiği E.K. adlı çocuk da yaralandı.

        Bu arada güvenlik kamera kayıtlarında saldırganın düğün salonuna giriş ve çıkışı da görüntülendi. Saldırının ardından Aktaş, elinde tabanca ile koşarak salondan uzaklaşmaya çalışırken, kısa süre sonra davetlilerin peşinden koştukları görüldü. Daha sonra yaralı damat A.E., davetliler tarafından taşınarak salondan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü kayıtlarda yer aldı.  

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