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        Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı: 2 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 02:53 Güncelleme: 06.09.2023 - 02:53
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        Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı: 2 yaralı (3)
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        ÖZELEKİPTARAFINDAN 5 SAAT SONRA ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

        Diyarbakır´da düğün salonunda düzenlediği silahlı saldırıda tabancasını art arda ateşleyerek damat A.E.'yi ve seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle 10 yaşındaki E.K.'nın da yaralanmasına yol açan zanlı Selahattin Aktaş (26), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´nce oluşturulan özel ekibin çalışmasıyla olaydan 5 saat sonra yakalandı. Saklandığı arkadaşının evinde yakalanan Aktaş'ın üzerinden saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

        GELİN İLE EVLENME İSTEĞİ KABUL EDİLMEMİŞ

        Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş´ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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