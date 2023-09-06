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        Hastane bahçesindeki minibüste 9,5 kilo metamfetaminle yakalandı

        DİYARBAKIR'da,hastanebahçesindeki minibüste, 15 parça halinde 9,5 kilo metamfetaminle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:02
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        Hastane bahçesindeki minibüste 9,5 kilo metamfetaminle yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik süren çalışmalarında, şüphelilerin, farklı illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu Diyarbakır'a sevk etmek istediği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, bir hastanenin bahçesindeki minibüste arama yapıldı. Aramada 15 parça, paketler halinde toplam 9,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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