Düğün salonunda damada kurşun yağdıran şüpheli adliyede DİYARBAKIR´dadüğünsalonunda tabancayla damat A.E.´yi (23) vuran, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği 10 yaşındaki E.K.'nin de yaralanmasına neden olan Selahattin Aktaş (26), adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren damat A.E.´nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Damat A.E., gelin F.A. ile birlikte düğün salonunda fotoğraf çektirdiği sırada arkadan gelen kişi, belinden çıkardığı tabancasını peş peşe ateşledi. Davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile seken kurşunun bacağına isabet ettiği E.K. yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Damat A.E. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Selahattin Aktaş olduğunu belirledi. Oluşturulan özel ekip, olaydan 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde Aktaş´ı yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

DAMAT HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI