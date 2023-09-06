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        Diyarbakır´da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama

        DİYARBAKIR´datarımsalsulama için tankerle su getirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İhsan Akan (28), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:29
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        Diyarbakır´da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
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        Olay, dün sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi´nde meydana geldi. Hazro ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi'nde oturan İhsan Akan, tarımsal sulama için tankerle su almak üzere yine kırsal Çaldere Mahallesi´ndeki su kaynağına gitti. Akan, iddiaya göre bir gün önce yine su yüzünden tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Akan yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıla Akan, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Akan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Mutluca Mahallesi´nde defnedildi.

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