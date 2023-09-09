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        Tekstil atölyesinde yangın: 25 kişi dumandan etkilendi, 2 yaralı

        DİYARBAKIR´datekstilatölyesi ve mağazasının olduğu bir iş yerinde çıkan yangında 25 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle 3 saatte söndürülen yangında yaklaşık 10 milyon liralık zarar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:41
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        Tekstil atölyesinde yangın: 25 kişi dumandan etkilendi, 2 yaralı
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        Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525´inci Sokak'taki 8 katlı Sidar-1 Apartmanı'nın giriş katında tekstil ürünleri atölyesi ve satış mağazasının olduğu iş yerinde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm mağazayı sardı. Alevler, üst kattaki bir daire ile yandaki 3 katlı Kaplan Apartmanı'ndaki bir daireye de sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binalardaki 25 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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