Kıraathanedeki bıçaklı kavgada öldü

Olay, dün akşam, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi'ndeki kıraathanede meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Oktay Baran, bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baran, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baran'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.