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        Diyarbakır'da hırsız ve kapkaççılara 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı

        DİYARBAKIR'dahırsızlıkve kapkaç yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli eş zamanlı düzenlenen `Aport´ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 08:30 Güncelleme: 10.09.2023 - 08:31
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        Diyarbakır'da hırsız ve kapkaççılara 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 10 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Aport' operasyonunda girerek 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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