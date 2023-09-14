Şanlıurfa biberi ve buğday başağından yapılan gelinliklerle sokakta defile DİYARBAKIRLImodacıMehmet Kaymak, Urfa biberi, buğday başağı, yabani otlar ve tüylerden tasarladığı gelinliklerle Diyarbakır sokaklarında defile yaptı. Şanlıurfa biberinden yaptığı gelinliği dikerken acıyı iliğine kadar hissettiğini söyleyen Kaymak, "Bugün o gelinliği giyen manken kardeşimiz de acıyı hissetmiştir. Biberler çok acıydı" dedi.

Diyarbakırlı modacı Mehmet Kaymak, ekip arkadaşlarıyla Şanlıurfa biberi, buğday başağı, bamya, tavus kuşu ve beyaz kartal tüylerinden gelinlik tasarladı. Kaymak, gelinlikleri Sur ilçesi Yenikapı Caddesi'nde düzenlediği sokak defilesiyle tanıttı. Özellikle Şanlıurfa biberi ve buğday başağı gelinlikle başında Diyarbakır karpuzu taşıyan mankenin giydiği tasarımlar dikkat çekerken, defileyi izleyenler, fotoğraf çekti.

'15 GÜNDE YAPTIK'

Modacı Mehmet Kaymak, gelinlikleri 15 günde yaptıklarını ifade ederek, "Buğday başağından, tavus kuşu tüylerinden, yaban otlarından bir şeyler yaptık. Diyarbakır karpuzumuzu da simgeledik. Urfa biberinden yaptık, çok acı. Bunu yaparken acısını bayağı hissettim. Şu an arkadaşımız belki hissediyordur. Bayağı acılı. Hepsi tamamen farklı, farklı şeyler. Beyaz kartal tüylerinden yaptığım, bayağı ilgi çeken bir tasarımımız oldu. Satıştan ziyade ilgi çekme amaçlı bunu yaptık. Bunları tekrar kumaş üzerinde sergileyip yapılabilir. Güzel bir şey ortaya çıktı. Görenler tabii ki çok meraklı, çok beğeniyorlar. Yani çok değişik, daha önce hiç kimsenin görmediği tasarımlar olduğu için çok ilgi çekici şeyler olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.