Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Şanlıurfa biberi ve buğday başağından yapılan gelinliklerle sokakta defile

        DİYARBAKIRLImodacıMehmet Kaymak, Urfa biberi, buğday başağı, yabani otlar ve tüylerden tasarladığı gelinliklerle Diyarbakır sokaklarında defile yaptı. Şanlıurfa biberinden yaptığı gelinliği dikerken acıyı iliğine kadar hissettiğini söyleyen Kaymak, "Bugün o gelinliği giyen manken kardeşimiz de acıyı hissetmiştir. Biberler çok acıydı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa biberi ve buğday başağından yapılan gelinliklerle sokakta defile
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakırlı modacı Mehmet Kaymak, ekip arkadaşlarıyla Şanlıurfa biberi, buğday başağı, bamya, tavus kuşu ve beyaz kartal tüylerinden gelinlik tasarladı. Kaymak, gelinlikleri Sur ilçesi Yenikapı Caddesi'nde düzenlediği sokak defilesiyle tanıttı. Özellikle Şanlıurfa biberi ve buğday başağı gelinlikle başında Diyarbakır karpuzu taşıyan mankenin giydiği tasarımlar dikkat çekerken, defileyi izleyenler, fotoğraf çekti.

        '15 GÜNDE YAPTIK'

        Modacı Mehmet Kaymak, gelinlikleri 15 günde yaptıklarını ifade ederek, "Buğday başağından, tavus kuşu tüylerinden, yaban otlarından bir şeyler yaptık. Diyarbakır karpuzumuzu da simgeledik. Urfa biberinden yaptık, çok acı. Bunu yaparken acısını bayağı hissettim. Şu an arkadaşımız belki hissediyordur. Bayağı acılı. Hepsi tamamen farklı, farklı şeyler. Beyaz kartal tüylerinden yaptığım, bayağı ilgi çeken bir tasarımımız oldu. Satıştan ziyade ilgi çekme amaçlı bunu yaptık. Bunları tekrar kumaş üzerinde sergileyip yapılabilir. Güzel bir şey ortaya çıktı. Görenler tabii ki çok meraklı, çok beğeniyorlar. Yani çok değişik, daha önce hiç kimsenin görmediği tasarımlar olduğu için çok ilgi çekici şeyler olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        "Hatalı sollama" facia getirdi!
        "Hatalı sollama" facia getirdi!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da trafik kazasında belediye başkan yardımcısı ile sürücü yarala...
        Diyarbakır'da trafik kazasında belediye başkan yardımcısı ile sürücü yarala...
        Diyarbakır'da biber, bamya, buğday gibi ürünlerle hazırlanan kıyafetler def...
        Diyarbakır'da biber, bamya, buğday gibi ürünlerle hazırlanan kıyafetler def...
        Diyarbakır'da fırın ve marketlerde hijyen denetimi yapılıyor
        Diyarbakır'da fırın ve marketlerde hijyen denetimi yapılıyor
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı
        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmaları sü...
        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmaları sü...
        Dicle Elektrik'in arama kurtarma ekibi "DAK" AFAD tarafından akredite edild...
        Dicle Elektrik'in arama kurtarma ekibi "DAK" AFAD tarafından akredite edild...