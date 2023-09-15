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        Bakan Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma, evlat nöbetindeki ailelere umut oldu

        DİYARBAKIR´da,terörörgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden N.Ç.´nin güvenlik güçlerine teslim olan kızı H.Ç.'ye kavuştuğu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma diğer ailelerin umutlarını artırdı. 2015´te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Her bir evladımız güvenlik güçlerine teslim olduğu zaman sanki bizim evlatlarımız gelmiş gibi seviniyoruz. Darısı bizim evlatlarımızın başına" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:15
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        Bakan Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma, evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla 3 Eylül 2019´dan bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden N.Ç.´nin, 2 Mart 2015´te kaçırılan ve kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı H.Ç.´ye kavuştuğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, buluşma anının görüntüsünün de olduğu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462´nci gününde, terör örgütü mensubu H.Ç. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

        `GÜN GEÇTİKÇE UMUTLARIMIZ ARTIYOR´

        Bu buluşma HDP önünde evlat nöbetini sürdüren diğer ailelerin umutlarını artırdı. 2015´te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, gün geçtikçe umutlarının arttığını belirterek, "Kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Gün geçtikçe burada evlatlarımız için daha da umudumuz artıyor. 46´ncı ailemiz evladına kavuştu. Allah razı olsun devletimizden. Devletimiz bir kez daha büyüklüğünü göstererek, bir anneyi daha evladına kavuşturdu. Hepimiz sevinçliyiz. Her bir evladımız güvenlik güçlerine teslim olduğu zaman sanki bizim evlatlarımız gelmiş gibi seviniyoruz. O anne bizimle birlikte büyük bir mücadele verdi. Bu mücadelede de hakkı olan evladına kavuştu. Hepimiz umutluyuz. Darısı bizim evlatlarımızın başına. Biz evlatlarımızı nerede kaybetmişsek, orada arıyoruz. Devletimiz zaten terörle büyük bir mücadele veriyor. Biz de terör örgütü PKK´nın uzantılarıyla burada 5 yıldır mücadele veriyoruz" dedi.

        `KİMİN EVLADI GELİRSE, HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK OLUYOR´

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