Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alındı DİYARBAKIR´ınHani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı.

DİYARBAKIR´ınHani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı.

Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi´nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne haber verdi. İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü´ne gönderildi.