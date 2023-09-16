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        Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alındı

        DİYARBAKIR´ınHani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:22 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:25
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        Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alındı
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        DİYARBAKIR´ınHani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı.

        Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi´nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne haber verdi. İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü´ne gönderildi.

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