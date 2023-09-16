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        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı

        DİYARBAKIR´daiki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:55
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        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
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        DİYARBAKIR´daiki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi´ndeki tarihi Yanık Çarşı´da meydana geldi. İki esnaf arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.S., (58) oğlu O.S. (23) ile S.Y. (58) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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