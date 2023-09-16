Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        4 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü

        DİYARBAKIR'da4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Abdülhamit Altan kaçtığı Mardin'de yakalanırken, çiftin çocukları ise polis korumasına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Abdülhamit Altan kaçtığı Mardin'de yakalanırken, çiftin çocukları ise polis korumasına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'de, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı. Altan'ın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu
        Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı
        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Diyarbakır'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Diyarbakır'da konuştu:
        Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alı...
        Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alı...
        Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" başladı
        Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" başladı