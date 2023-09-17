Özel vana düzeneğiyle petrol hırsızlığına 'Sondaj' operasyonu DİYARBAKIR´daarıtma tesisindeki basınç değişikliğini fark eden mühendislerin dikkatiyle tespit edilen ve özel vana düzeneğiyle gerçekleştirilen ham petrol hırsızlığının şüphelileri `Sondaj´ operasyonuyla yakalandı. Aralarında örgüt lideri Ö.A.´nın da bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

DİYARBAKIR´daarıtma tesisindeki basınç değişikliğini fark eden mühendislerin dikkatiyle tespit edilen ve özel vana düzeneğiyle gerçekleştirilen ham petrol hırsızlığının şüphelileri `Sondaj´ operasyonuyla yakalandı. Aralarında örgüt lideri Ö.A.´nın da bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır´da boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti. Bunun üzerine yapılan araştırmada bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi. Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 8 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon anları Demirören Haber Ajansı