Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Özel vana düzeneğiyle petrol hırsızlığına 'Sondaj' operasyonu

        DİYARBAKIR´daarıtma tesisindeki basınç değişikliğini fark eden mühendislerin dikkatiyle tespit edilen ve özel vana düzeneğiyle gerçekleştirilen ham petrol hırsızlığının şüphelileri  `Sondaj´ operasyonuyla yakalandı. Aralarında örgüt lideri Ö.A.´nın da bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel vana düzeneğiyle petrol hırsızlığına 'Sondaj' operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´daarıtma tesisindeki basınç değişikliğini fark eden mühendislerin dikkatiyle tespit edilen ve özel vana düzeneğiyle gerçekleştirilen ham petrol hırsızlığının şüphelileri  `Sondaj´ operasyonuyla yakalandı. Aralarında örgüt lideri Ö.A.´nın da bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

        Diyarbakır´da boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti. Bunun üzerine yapılan araştırmada bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi. Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 8 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon anları Demirören Haber Ajansı

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 8 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 8 şüpheli yakalandı
        4 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü
        4 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu
        Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı
        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Diyarbakır'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Diyarbakır'da konuştu: