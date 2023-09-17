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        Diyarbakırlı milli karateci, İsviçre´den 1 altın, 2 bronz madalya ile döndü

         Diyarbakırlı millikarateciSena Kızılaslan, İsviçre'de düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası´nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:35
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        Diyarbakırlı milli karateci, İsviçre´den 1 altın, 2 bronz madalya ile döndü
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         Diyarbakırlı millikarateciSena Kızılaslan, İsviçre'de düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası´nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

        İsviçre'nin Basel kentinde 16 Eylül´de başlayan ve 18 Eylül´e kadar devam edecek Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası´na katılan Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, son 40 gün içinde katıldığı ulusal ve uluslararası karate şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7'nci madalyasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Seyfettin EKEN

        2023-09-17 12:29:14

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