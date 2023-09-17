Diyarbakırlı milli karateci, İsviçre´den 1 altın, 2 bronz madalya ile döndü

Diyarbakırlı millikarateciSena Kızılaslan, İsviçre'de düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası´nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde 16 Eylül´de başlayan ve 18 Eylül´e kadar devam edecek Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası´na katılan Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, son 40 gün içinde katıldığı ulusal ve uluslararası karate şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7'nci madalyasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Seyfettin EKEN

2023-09-17 12:29:14