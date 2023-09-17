Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı (2)
İNTİHARETMEYİNCEÖLDÜRMÜŞ
Diyarbakır´da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan´ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin´in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan´ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.