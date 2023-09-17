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        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:45
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        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı (2)
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        İNTİHARETMEYİNCEÖLDÜRMÜŞ

        Diyarbakır´da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan´ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin´in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan´ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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