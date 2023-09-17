Batman´da cami inşaatının iskelesi çöktü: 4 işçi yaralı

BATMAN´dacami inşaatının çöken iskelesinin altında kalan 4 işçi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Pazaryeri Mahallesi´nde bulunan ve yapımı devam Pazaryeri Zehra Camisi´nde meydana geldi. Caminin içerisindeki iskele, işçiler üzerinde çalışırken çöktü. İskelenin altında kalan 4 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla iskelenin altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.