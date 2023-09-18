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        İstanbul´dan babalarının taziyesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölü

        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesinde vefat eden babaları için İstanbul´dan gelen Vahide ve Hatice Yavuz ile onlara köyde refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıkışta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 00:30 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:35
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        İstanbul´dan babalarının taziyesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölü
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        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesinde vefat eden babaları için İstanbul´dan gelen Vahide ve Hatice Yavuz ile onlara köyde refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıkışta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

        Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Beşpınar Mahallesi eski muhtarı Şeyhmus Kaplan, 3 gün önce vefat edince, İstanbul´da yaşayan kızları Vahide ve Hatice Yavuz, taziye için geldi. Eşleri akraba olan Yavuz kardeşler ile onlara refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHE 078 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 kız kardeş ve Dinçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından tepkilerden korkarak kaçan sürücü, daha sonra teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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