Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalanmıştı, serbest bırakıldı DİYARBAKIR'daablası Ayşe Altan´ı (31) öldüren eşi Abdülhamit Altan´ı adliyeye çıkarılırken vurmak için pusuda beklerken üzerinde bir tabanca 3 şarjör ile motosikletli yunus timleri tarafından yakalanan H.G.(29) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'daablası Ayşe Altan´ı (31) öldüren eşi Abdülhamit Altan´ı adliyeye çıkarılırken vurmak için pusuda beklerken üzerinde bir tabanca 3 şarjör ile motosikletli yunus timleri tarafından yakalanan H.G.(29) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 16 Eylül´de sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı. Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Ayşe Altan´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

ENİŞTE TUTUKLANDI

Abdülhamit Altan´ın yakalanmasının ardından, Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı motosikletli yunus timleri hareketlerinden şüphelendikleri H.G.´nin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.G.'nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi. Abdülhamit Altan, çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan´ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği belirtildi. Altan, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G. de dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.