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        Dekan yardımcısı, eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

        DİCLEÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B. Y. adlı (24) eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı. B.Y., gözaltına alınırken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:10
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        Dekan yardımcısı, eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
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        DİCLEÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B. Y. adlı (24) eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı. B.Y., gözaltına alınırken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski kız öğrencisi B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi. 

        `ONUN YÜZÜNDEN DİSİPLİN CEZASI ALDIM´

        Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz´ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli `geri zekalı´ diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. B.Y.´nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

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