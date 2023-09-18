Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ölen babaları için taziyeye gelip, otomobilin çarptığı kız kardeşler toprağa verildi, sürücü tutuklandı

        DİYARBAKIR'da,vefat eden babaları için İstanbul'dan gelen ve taziye evi çıkışında, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Vahide Yavuz (53) ve Hatice Yavuz (58) kardeşler ile yeğenleri Mehmet Seydoş İçier'in (50) cenazeleri, toprağa verildi. Sürücü Ahmet İçge ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölen babaları için taziyeye gelip, otomobilin çarptığı kız kardeşler toprağa verildi, sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da,vefat eden babaları için İstanbul'dan gelen ve taziye evi çıkışında, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Vahide Yavuz (53) ve Hatice Yavuz (58) kardeşler ile yeğenleri Mehmet Seydoş İçier'in (50) cenazeleri, toprağa verildi. Sürücü Ahmet İçge ise tutuklandı.

        Kaza, dün akşam, Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Beşpınar Mahallesi eski muhtarı Şeyhmus Kaplan, 3 gün önce vefat edince, İstanbul'da yaşayan kızları Vahide ve Hatice Yavuz, taziye için geldi. Eşleri akraba olan Yavuz kardeşler ile onlara refakat eden yeğenleri Mehmet Seydoş İçier'e, taziye evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken, Ahmet İçge'nin kullandığı 27 AHE 078 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi, kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Vahide ve Hatice Yavuz ile Mehmet Seydoş İçier'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, Çınar ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından tepkilerden korkup kaçan sürücü Ahmet İçge, daha sonra teslim oldu. İçge, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        DBB sporcusu uluslararası turnuvadan iki madalyayla döndü
        DBB sporcusu uluslararası turnuvadan iki madalyayla döndü
        Dekan yardımcısı, eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
        Dekan yardımcısı, eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
        Diyarbakır'da E-KPSS kurs kayıtları başladı
        Diyarbakır'da E-KPSS kurs kayıtları başladı
        Ergani'de ilçe otogarında çalışmalar tamamlanıyor
        Ergani'de ilçe otogarında çalışmalar tamamlanıyor
        DÜ İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz uğradığı bıçaklı saldırıda y...
        DÜ İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz uğradığı bıçaklı saldırıda y...