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        Diyarbakır´da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:44 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:45
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        Diyarbakır´da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
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        DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202´nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Recep Gümürcü ile Hisamettin Tekin, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Meydin Gümürcü (62) ve S.T. (21) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Meydin Gümürcü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Öte yandan olay anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yaralılar varken, ellerinde tabanca bulunan genç bir kız ile genç erkek, bağırarak yaralıların etrafında dolanıyor. Genç kız yerde yatan yaralıya bağırarak bir şeyler söylerken, erkek de elindeki tabancayla yaralıya ateş ediyor.

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