Özel vana düzeneğiyle petrol hırsızlığında 6 tutuklama DİYARBAKIR´daözel vana düzeneğiyle ham petrol çalanlara yönelik düzenlenen `Sondaj´ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında suç örgütünün lideri Ö.A.´nın da olduğu 6´sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR´daözel vana düzeneğiyle ham petrol çalanlara yönelik düzenlenen `Sondaj´ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında suç örgütünün lideri Ö.A.´nın da olduğu 6´sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kente boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti. Bunun üzerine yapılan araştırmada bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 8 şüpheli, 16 Eylül'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon anları Demirören Haber Ajansı