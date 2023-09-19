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        Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü, kurtarılamadı

        BİTLİS'tebeyin kanaması geçirip, sevk edildiği Diyarbakır'da tedaviye alınan Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman (51), 29 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:10
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        Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü, kurtarılamadı
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        BİTLİS'tebeyin kanaması geçirip, sevk edildiği Diyarbakır'da tedaviye alınan Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman (51), 29 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Bitlis POMEM Müdürü Kazım Kaman, 21 Ağustos akşam saatlerinde rahatsızlanınca ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman, buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Kaman, yoğun bakıma alındı. Kaman, dün gece, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazam Kaman'ın cenazesinin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

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